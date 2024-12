The Minjoo impulsa destitución del presidente interino Han Duck Soo

Photo : YONHAP News

El principal partido de la oposición, The Minjoo, ha anunciado que iniciará el proceso de destitución contra Han Duck Soo, primer ministro y actual presidente interino. La decisión se debe a que Han no promulgó los proyectos de ley que proponen a un fiscal especial para la investigación de delitos de traición a la nación y sobre un caso que involucra a la primera dama, Kim Keon Hee, durante la reunión del Gabinete celebrada el 24 de diciembre.El partido decidirá el momento exacto para presentar la moción de destitución tras discutirlo internamente en una reunión plenaria de sus miembros, también programada para el día 24. Se prevé que la moción podría presentarse tan pronto como esta tarde y ser incluida en el orden del día de la sesión plenaria prevista para el 26 de diciembrePor su parte, el oficialismo Poder del Pueblo calificó la medida como un intento del principal opositor por desacreditar a todo el bloque conservador, argumentando que el objetivo real de la destitución es precipitar elecciones presidenciales antes del fallo judicial en segunda instancia contra Lee Jae Myung, líder de The Minjoo.