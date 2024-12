La CIO evalúa medidas contra el presidente Yoon tras ignorar citación

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol no se ha presentado ante la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) para el interrogatorio programado.La comparecencia estaba fijada para las 10:00 a.m. en la sede de la CIO, ubicada en Gwacheon, provincia de Gyeonggi. En esta instancia, se le investigaría por presuntos cargos de traición a la nación y abuso de poder.La CIO había indicado que esperaría al presidente durante el día 25, sin establecer una hora específica, dejando abierta la posibilidad de tomar nuevas medidas en caso de su ausencia.Finalmente, la oficina anunció que, de no presentarse el mandatario en el transcurso del día, tomará una decisión definitiva el 26 de diciembre. Entre las opciones evaluadas están la emisión de una tercera citación o la solicitud de una orden de arresto para garantizar su cooperación.Por su parte, Seok Dong Hyun, abogado del presidente, declaró anteriormente que emitirá una postura oficial sobre la citación y el proceso de juicio político, como muy pronto, el 26 de diciembre.