Magistrados del Constitucional se reúnen antes de la audiencia preparatoria del juicio de Yoon

Photo : YONHAP News

Los magistrados del Tribunal Constitucional se han reunido, el jueves 26, un día antes de la audiencia preparatoria del juicio político contra Yoon Suk Yeol, para debatir sobre los pasos a seguir una vez iniciado el proceso de destitución presidencial.La audiencia preparatoria, prevista para el viernes 27, tiene como fin establecer los fundamentos para el juicio político y fijar el calendario de los alegatos. Sin embargo, como es preparatoria el encausado no está obligado a comparecer ante la corte, por lo que Yoon no asistirá. Esto significa que sus abogados deberían acudir y presentar una defensa contra la moción de censura aprobada en el Parlamento. No obstante, de momento se ignora si habrá alguien que se presente en la audiencia, dado que el presidente no entregó aún su contestación a los cargos, ni tampoco completó la configuración de su equipo de representación legal.El magistrado del Tribunal Constitucional, Kim Hyung Du, comentó, el jueves 26, que no es posible abrir la audiencia preparatoria de un juicio si alguna de las partes se ausenta, agregando que, si el juez a cargo de revisar las pruebas considera necesario dar más tiempo para los preparativos, no se descarta la designación de una nueva fecha.