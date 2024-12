El partido oficialista boicotea la votación sobre los magistrados del Tribunal Constitucional

Photo : YONHAP News

El oficialista Poder del Pueblo ha decidido boicotear la votación parlamentaria sobre las mociones para el nombramiento de tres magistrados del Tribunal Constitucional.Su líder parlamentario y jefe interino, Kweon Seong Dong, anunció la decisión, el jueves , después de una reunión con los legisladores del partido, diciendo que estuvieron de acuerdo unánimemente con la decisión.Kweon reiteró la postura del partido de que el presidente interino de Corea del Sur, Han Duck Soo, no tiene la autoridad para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Señaló que el partido también había boicoteado las audiencias de confirmación para los tres nominados.Cuando se le preguntó si Poder del Pueblo planea tomar acciones legales si las mociones son aprobadas en una sesión plenaria del Parlamento, Kweon dijo que el partido no tiene tales planes, ya que no cree que Han tenga la autoridad para hacer los nombramientos.