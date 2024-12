'Harbin' supera el millón de espectadores en apenas dos días

Photo : YONHAP News

La película 'Harbin' ha reunido a más de un millón de espectadores en apenas dos días, más rápido que algunos de los megaéxitos del cine coreano de los últimos años, como 'Exhuma' y '12.12: The Day', o incluso en un tiempo más breve que la producción hollywoodense 'Avatar: The Way of Water'.Protagonizada por Hyun Bin, 'Harbin' narra el duro viaje que realiza el independentista Ahn Jung Geun junto con sus compañeros hasta Harbin, China, para tratar de recuperar la independencia de Corea.Dirigió la obra Woo Min Ho, cuya filmografía incluye dos de las películas más polémicas y comentadas del cine coreano en la última década: 'Inside Men' y 'The Man Standing Next'.