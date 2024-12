Presidente interino rechaza nombrar magistrados del Constitucional

Photo : YONHAP News

El primer ministro y actual presidente en funciones, Han Duck Soo, ha emitido, el jueves 6, un mensaje al pueblo con carácter de urgencia, donde declaró que no nombrará a los tres magistrados para llenar las vacantes del Tribunal Constitucional si oficialismo y oposición no llegan a un consenso sobre el tema.Así, el premier rechazó la petición del principal opositor Partido Democrático, The Minjoo, que le exigió nombrar a los nuevos magistrados inmediatamente después de la aprobación parlamentaria de los candidatos, ya que Han ahora lleva las riendas del Ejecutivo, aunque sea de forma interina.Han explicó que el presidente interino debe procurar mantener una estable administración del Estado y no considera propio ejercer las potestades que la Constitución confiere al mandatario investido mediante elección popular, menos sobre asuntos que no cuentan con el consenso parlamentario. Agregó que si la cámara legislativa logra un acuerdo sobre la designación, procederá sin más a nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.