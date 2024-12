The Minjoo propone moción de censura contra el primer ministro

Photo : KBS

El opositor Partido Democrático, The Minjoo, ha presentado, el jueves 26, una moción de censura contra el primer ministro Han Duck Soo, quien ejerce actualmente como presidente interino tras la suspensión de funciones de Yoon Suk Yeol. La acción se produce después de la emisión de un mensaje de Han, en horas previas, donde expresó que no nombrará a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional antes de que se logre un consenso parlamentario entre oposición y oficialismo.The Minjoo, la principal oposición, anticipó que elevará la moción de censura al Pleno de la Asamblea Nacional para que pueda ser votada el viernes 27.Al respecto, el oficialista Poder del Pueblo lanzó duras críticas por tomar como "rehén" al primer ministro para salirse con la suya, con la mayoría que ejerce en la cámara legislativa, y que la actitud del Partido Democrático no refleja más que irresponsabilidad política.