Parlamento aprueba candidatos a magistrado del Constitucional pese a boicot oficialista

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional ha aprobado a los candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional, dos propuestos por el opositor Partido Democrático, The Minjoo, y uno por el oficialista Poder del Pueblo, pese al boicot a la votación por parte de la mayoría de los legisladores del partido gobernante, quienes alegan que el presidente interino no tiene potestad para los respectivos nombramientos.En la votación participaron 195 de los 300 diputados en activo.Sobre el boicot que declararon sus legisladores, el jefe parlamentario de Poder del Pueblo, Kweon Seong Dong, insistió en que el presidente interino no está facultado para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional y que, por eso, rechazaron asistir tanto a la audiencia de evaluación de candidaturas, como a la votación.