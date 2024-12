El dólar supera los 1.480 wones

Photo : YONHAP News

En el mercado de divisas de Seúl del viernes 27, que abrió a las 9:00 a.m., el tipo de cambio del dólar superó los 1.480 wones, intensificando la tendencia de depreciación de la moneda surcoreana.El día comenzó con un tipo de cambio de 1.467,5 wones por dólar, lo que supone un aumento de 2,7 wones respecto al cierre del jueves, impulsado por la incertidumbre política. A las 11:22 a.m., el dólar alcanzó los 1.485,5 wones, lo que supuso un aumento de 20,7 wones en comparación con el cierre del día anterior.Este valor representa el nivel más alto en 15 años y 9 meses, desde marzo de 2009, cuando tuvo lugar la crisis financiera global.El pasado 3 de diciembre, antes de la declaración de la ley marcial, el dólar cerró la jornada en 1.402 wones. Sin embargo, hasta el día 27, ha registrado un incremento de aproximadamente 70 wones en apenas 20 días.Por otro lado, el principal índice de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cayó un 1,38 % en la mañana, ubicándose en 2.396,23 puntos a las 11:04 a.m., cayendo por debajo del umbral de los 2.400 por primera vez en cuatro jornadas. En paralelo, el índice KOSDAQ, del mercado automatizado, también registró una caída del 1,22 %, situándose en 667,41 puntos.