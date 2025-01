Comienza el juicio contra Do Kwon por el colapso de Terra y Luna

Photo : YONHAP News

El juicio contra Do Kwon, figura clave en el colapso de las criptomonedas Terra y Luna, ha iniciado en Nueva York, tras su extradición desde Montenegro el 31 de diciembre.Kwon enfrenta cargos por el colapso de 2022, que provocó pérdidas estimadas en 40 mil millones de dólares.El jueves 2 de enero, compareció ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró inocente y aceptó permanecer bajo custodia sin fianza.En 2023, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusó de fraude de valores, lavado de dinero y manipulación de productos financieros, alegando que los productos de su empresa, Terraform Labs, no funcionaban como se anunciaba. Si es declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 130 años de prisión.Anteriormente, Kwon perdió una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), llegando a un acuerdo de 4.500 millones de dólares. Aunque Corea del Sur también solicitó su extradición, será juzgado en el país norteamericano.El Ministerio de Justicia surcoreano ha asegurado que trabajará para que reciba un castigo proporcional y se confisquen las ganancias ilícitas. No obstante, su empresa ya se ha declarado en quiebra.