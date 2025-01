​El senador Andy Kim enfatiza la necesidad de 'estabilidad' en Corea

Photo : YONHAP News

Andy Kim, el primer senador estadounidense de origen coreano, ha subrayado la necesidad de que Corea del Sur se enfoque en garantizar la estabilidad en medio de la incertidumbre política generada por el fallido intento del presidente Yoon Suk Yeol de implementar la ley marcial; sin embargo, advirtió contra cualquier acción que busque aprovechar la situación para perseguir "ambiciones políticas".Kim declaró, durante una reunión con periodistas coreanos y asiático-estadounidenses, el miércoles 8, hora local, en el Capitolio de Washington, que "antes que nada" se debe estabilizar la situación en Corea. Agregó que los políticos surcoreanos deben ser "muy cuidadosos y reflexivos" en sus pensamientos y acciones, ya que están "bajo la lupa".Aunque el senador recién juramentado inicialmente expresó preocupación por la orden de ley marcial de Yoon, ahora indica que el proceso democrático de Corea del Sur está funcionando. Señaló que el actual impasse en el país es algo que le preocupa, pero, al haber notado una capacidad de resiliencia en el proceso surcoreano, tiene cierta tranquilidad de que, con suerte, la crisis se resuelva sin contratiempos.En cuanto a las preocupaciones sobre las perspectivas de política exterior del próximo presidente estadounidense Donald Trump, Kim reiteró su compromiso de proteger las alianzas y asociaciones en el Indo-Pacífico, y de actuar como un "puente" entre Corea del Sur y Estados Unidos. En particular, el senador prometió oponerse "vigorosamente" si Trump recurre a la coerción militar o económica contra socios asiáticos.Kim señaló que no es optimista respecto a lo que Trump hará con Corea del Sur y la región indopacífica en general, pero reafirmó su compromiso con la región. Expresó su disposición a trabajar con la entrante Administración Trump, si está dispuesta a involucrarse en esfuerzos para fortalecer las alianzas y asociaciones, pero que se opondrá si toman acciones que, en su opinión, "debiliten" tales asociaciones.Al comentar sobre las preocupaciones de que Trump podría buscar una reducción o retirada de las tropas estadounidenses en Corea del Sur, Kim advirtió sobre la resistencia bipartidista ante tal medida.Argumentó que la protección de Corea del Sur no es la única razón del compromiso militar de Estados Unidos en la península coreana, destacando que Washington también se beneficia de la asociación con su aliado asiático. Explicó que esto ayuda a Estados Unidos a desempeñar "un papel disuasorio" frente a China en lo que respecta al estrecho de Taiwán y otras partes de la región Asia-Pacífico.