Tribunal Constitucional rechaza pedido de recusación del presidente Yoon

Photo : YONHAP News

La solicitud de recusación de un juez, presentada por el equipo legal del presidente Yoon Suk Yeol ante el Tribunal Constitucional, ha sido rechazada.El tribunal informó, el martes 14, que la solicitud de recusación fue denegada por decisión unánime de los siete jueces que no estaban implicados en la solicitud.Yoon había solicitado que se excluya del caso a la jueza Jeong Gye Seon puesto que no podía garantizar un juicio imparcial debido a que su marido perteneció a un grupo de carácter izquierdista.En tanto, debido a que Yoon no se presentó en la primera audiencia del juicio, la sesión concluyó a cuatro minutos de haber empezado.La próxima audiencia del juicio de destitución contra el presidente está programada para el jueves 16 a las 2 de la tarde, y se espera que inicien los procedimientos formales independientemente de la presencia de Yoon.Las sesiones posteriores están previstas para los días 20 y 23 de este mes y el 4 de febrero.