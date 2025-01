Primer interrogatorio a Yoon dura 10 horas 40 minutos

Photo : YONHAP News

El primer interrogatorio al arrestado presidente Yoon Suk Yeol finalizó a las 9:40 de la noche, con una duración de 10 horas y 40 minutos.Considerando la gravedad de los cargos que recaen sobre él y su estatus como presidente de la nación, se encargó de interrogarle primero el subjefe de la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), Lee Jae Seung, seguido por la tarde de dos fiscales jefe.Yoon fue acompañado todo el tiempo por uno de sus abogados, Yoon Gap Geun. Sin embargo, no pronunció ni una sola palabra durante el interrogatorio, alegando su derecho a no declarar. A este respecto, su representante legal explicó en una entrevista telefónica con la agencia de noticias Yonhap News, que la postura del presidente es que no hay nada que aclarar o refutar de su parte.En todo caso, al final del interrogatorio no revisó ni firmó la declaración redactada por los fiscales, pues lo hizo en su lugar su abogado. Considerando que las declaraciones no firmadas por el interrogado pueden carecer de validez como prueba, su estrategia es eliminar toda posibilidad de que tales documentos sea usados luego en su contra en el juicio político en marcha.