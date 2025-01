Tribunal Constitucional abre audiencia de alegatos sin presencia del presidente

Photo : YONHAP News

Las audiencias de alegatos del juicio político contra el presidente Yoon Suk Yeol comenzarán el jueves 16, sin la presencia del encausado, después de que el Tribunal Constitucional determinara los comparecientes ante la corte en la primera sesión celebrada el día 14. Dado que Yoon no acudió a esa audiencia y los magistrados verificaron su voluntad, a partir de ahora podrán proceder a escuchar los puntos de vista de las partes sin su presencia, tal y como lo establece el artículo 52 del Estatuto del Tribunal Constitucional.Se especula que el presidente tampoco asistirá a la audiencia de alegatos del jueves 16, ya que no habría coordinado con las autoridades investigadoras ni la hora ni las medidas de seguridad necesarias para desplazarse hasta el Tribunal Constitucional. El presidente se encuentra detenido en la sede de la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), en el Complejo Gubernamental de Gwacheon, a las afueras de Seúl.Por su parte, los representantes legales de Yoon tienen previsto presentar en la audiencia sus alegatos sobre los motivos que el Parlamento esgrimió para aprobar la moción de censura en su contra y suspenderlo de sus funciones: el decreto de ley marcial, la obstrucción de la función legislativa mediante la movilización del Ejército y la Policía, el registro sin orden judicial de la sede de la Comisión Nacional Electoral y las órdenes de arresto y encarcelamiento de legisladores y juristas. En particular, se enfocarán en explicar las razones y las circunstancias de la decisión del mandatario de promulgar la ley marcial.