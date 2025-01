EEUU sanciona a individuos y entidades norcoreanos por redes de TI ilegales

Photo : YONHAP News

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el jueves 16 la imposición de sanciones a dos individuos norcoreanos y cuatro entidades vinculadas a la generación de ingresos ilegales destinados al desarrollo de armas de destrucción masiva mediante el envío de trabajadores de tecnología de la información (TI) al extranjero.Entre los sancionados se encuentran el Departamento 53 del Ministerio de las Fuerzas Armadas del Pueblo, responsable del comercio de armas norcoreano, así como las empresas fachada Korea Osong Shipping Co. y Chonsurim Trading Corporation, ambas operativas en Laos, y la firma china Liaoning China Trade Industry Co., Ltd. También fueron sancionados el representante de Chonsurim, Jong In Chol, y el representante de Osong, Son Kyong Dik.El Departamento 53 utiliza empresas fachada para generar ingresos en sectores como el desarrollo de software y TI, además de comerciar con armas y equipos de comunicación militar. Según el Tesoro estadounidense, los trabajadores de TI enviados al extranjero operan con identidades falsas y participan en proyectos relacionados con criptomonedas y tecnología, generando ingresos ilegales para el régimen norcoreano.Por su parte, Liaoning China Trade fue señalada por suministrar equipos, como computadoras portátiles, a los trabajadores de TI vinculados al Departamento 53.El Gobierno norcoreano retiene hasta el 90% de los salarios de estos trabajadores, lo que genera cientos de millones de dólares anuales para financiar el desarrollo de armas de destrucción masiva.