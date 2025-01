Horno de vacío de origen español llegó a Corea del Norte por contrabando

Photo : YONHAP News

El Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional, un influyente 'think tank' estadounidense, informó en su página web sobre la llegada a Corea del Norte, mediante contrabando, de material de origen español destinado a la fabricación de armas nucleares, entre el que se incluye un horno de vacío.Según el informe de este centro de estudios, el horno de vacío fue enviado desde España a Corea del Norte en 2022 con un código HS falsificado. Este material puede ser utilizado para fundir uranio, un paso crucial en la fabricación de armas nucleares, lo que convierte su exportación a Corea del Norte en una violación de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.El 'think tank' detalló que el horno fue embarcado por un comerciante con sede en España, aunque no se ha confirmado si este fue el proveedor original del material. La mercancía hizo escala en México, Sudáfrica y China, donde fue declarada erróneamente como residuos metálicos –material no sujeto a aranceles– antes de llegar finalmente a Corea del Norte.El centro explicó que rastrear la falsificación del código HS es sumamente complejo, especialmente cuando la mercancía transita por países como México o Sudáfrica, que carecen de sistemas de seguimiento tan completos como los de Estados Unidos o algunas naciones europeas.