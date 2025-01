EEUU excluye tres modelos eléctricos de Hyundai de su programa de subvenciones

Photo : YONHAP News

El Gobierno de Estados Unidos ha excluido tres modelos de Hyundai del programa de subvenciones a coches eléctricos, en el marco de su Ley de Reducción de la Inflación.La exclusión fue confirmada con la publicación de la lista actualizada de vehículos subvencionados por las autoridades de Washington, en la que solo figuran los modelos EV6 y EV9, ambos de Kia, filial de Hyundai Motor Group. Este listado ha sufrido cambios respecto al revelado a comienzos de año, en el que, además de los mencionados, figuraban tres vehículos eléctricos de Hyundai: Ioniq 5, Ioniq 9 y Genesis eGV70.Fuentes de la compañía explicaron que la omisión se debe a que esos modelos no cumplen con los requisitos establecidos por EEUU en cuanto al uso de repuestos. No obstante, señalaron que para el segundo trimestre se prevé completar los ajustes necesarios para que los vehículos sean nuevamente elegibles para las subvenciones.La ayuda a la compra de coches eléctricos, ofrecida en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación, está destinada a vehículos ensamblados en Norteamérica y que no utilicen baterías producidas en países vetados por el Gobierno estadounidense, como China o Rusia. En el caso de los tres modelos de Hyundai excluidos, se informa que las baterías empleadas contenían repuestos de origen chino.