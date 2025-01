Choi conversará por teléfono con Trump en los próximos días

Photo : YONHAP News

El presidente interino, Choi Sang Mok, conversará telefónicamente en los próximos días con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y fomentará la comunicación de alto nivel entre los ministros de Relaciones Exteriores e Industria de ambos países, según informó el martes 21.Choi explicó que se ha enviado una delegación de carácter práctico a Washington con el fin de comprender los antecedentes y los detalles específicos de las políticas de la Administración Trump.El presidente interino reconoció que el proteccionismo y la eliminación de la compra obligatoria de vehículos eléctricos por parte del Gobierno estadounidense tendrán efectos directos e indirectos sobre la economía surcoreana. No obstante, aseguró que se aprovecharán las oportunidades de cooperación económica, especialmente en sectores como la industria astillera, área de interés para Trump.Asimismo, Choi destacó que, durante más de 70 años, Corea del Sur y EEUU han ampliado su cooperación en diversos campos como la diplomacia, la defensa, las cadenas de suministro y las tecnologías avanzadas, siempre basándose en la confianza mutua. El presidente interino se comprometió a seguir promoviendo los intereses comunes basados en los valores compartidos de la alianza, bajo el lema "We Go Together" (Vamos juntos).