Yoon defiende su inocencia ante el Tribunal Constitucional

Photo : KBS News

El presidente Yoon Suk Yeol, actualmente en prisión preventiva, defendió su inocencia durante su primera comparecencia ante el Tribunal Constitucional el martes 21, en el marco del juicio político en su contra.En su intervención, Yoon aseguró haber "vivido con la firme convicción de la democracia liberal" y defendió la declaración de ley marcial del 3 de diciembre como "una medida legítima". Vestido con un traje formal, camisa blanca y corbata roja, el presidente optó por no portar el uniforme de detenido, una opción permitida para los acusados en espera de juicio.El abogado de Yoon, Cha Ki Hwan, argumentó que el presidente no tuvo la intención de utilizar los poderes extraordinarios que le otorga la ley marcial. Cha explicó que la finalidad de la declaración de ley marcial fue "advertir" sobre los "excesos legislativos" del opositor Partido Democrático y los "recortes indiscriminados" en el presupuesto, subrayando que el único propósito de Yoon fue utilizar las "formalidades legales" de la ley marcial, sin ninguna intención de llevarla a cabo ni de desarrollar planes al respecto.En este sentido, el abogado añadió que la orden no tenía la intención de disolver el Parlamento ni de interferir en su funcionamiento.Mientras tanto, el equipo legal de Yoon ha solicitado que al menos 24 testigos comparezcan ante el tribunal. Entre ellos se encuentran el primer ministro, Han Duck Soo; el viceprimer ministro y ministro de Economía y Finanzas, Choi Sang Mok; y el exministro de Interior y Seguridad Lee Sang Min.