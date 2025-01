Han Kang, conmocionada por la crisis política en Corea del Sur

Photo : YONHAP News

La escritora surcoreana Han Kang, galardonada con el Nobel de Literatura, ha expresado su ansiedad al observar la crisis política que atraviesa Corea del Sur desde el intento de imposición de la ley marcial por parte del presidente Yoon Suk Yeol el pasado 3 de diciembre.Así lo manifestó en una entrevista con el periódico estadounidense 'The New York Times', publicada el martes 21, en la que reflexionó sobre cómo los ciudadanos se volcaron en las calles para resistir la promulgación de la ley marcial. La escritora destacó que la respuesta popular es un claro ejemplo de cómo el pasado y el presente están interconectados y trazó un paralelismo con los movimientos democráticos de los años 1979 y 1980. Han consideró que el recuerdo de aquellas protestas fue clave para que las personas decidieran manifestarse hace un mes, conscientes de que episodios similares no deben repetirse.La laureada autora señaló que, aunque nunca tuvo la intención de abordar de manera continua los trágicos episodios de la historia contemporánea de Corea en sus obras, los recientes acontecimientos la han llevado a reflexionar profundamente. Aseguró que, mientras escribe sobre los momentos más dolorosos de la historia de su país, siente una conexión profunda con las experiencias de las víctimas de actos atroces y con aquellos que luchan por preservar su memoria.La entrevista se realizó con motivo del próximo lanzamiento en inglés de su novela "We Do Not Part" (titulada "Imposible decir adiós" en español), que está basada en la masacre de Jeju del 3 de abril de 1948 y es narrada desde la perspectiva de tres mujeres.