Photo : YONHAP News

Samsung presentó el miércoles 22 su nueva serie de teléfonos móviles, el Galaxy S25, de los que destacó su avanzada integración de inteligencia artificial (IA). Según la empresa, estos nuevos modelos son "el asistente personal más perfecto con IA" gracias a su capacidad para aprovechar al máximo esta tecnología en la vida cotidiana.En el evento de lanzamiento, celebrado en California, Samsung subrayó que la serie Galaxy S24, su modelo anterior, marcó el inicio de la incorporación de la IA en los teléfonos móviles. Ahora, la nueva serie Galaxy S25 da un paso más al abrir una nueva era de teléfonos, con una arquitectura completamente optimizada para emplear esta tecnología de forma más fácil e intuitiva.Uno de los aspectos más destacados del lanzamiento es la nueva versión de One UI 7, el sistema de personalización y actualización de Samsung. Esta nueva versión incluye funciones mejoradas de IA, así como novedades en la interfaz, nuevos íconos, widgets y mejoras tanto en el panel de ajustes rápidos como en la cámara.Entre las funciones más innovadoras se encuentran Now Brief y Now Bar, que permiten a los Galaxy S25 sugerir al usuario lo que necesita en cada momento gracias a la inteligencia artificial. En concreto, Now Brief analiza los datos del usuario para proporcionar experiencias altamente personalizadas teniendo en cuenta sus preferencias y patrones de uso. Esto significa que el teléfono es capaz de observar cómo utiliza el usuario el dispositivo y le sugiere cuándo abrir una aplicación o realizar una tarea específica.