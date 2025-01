Exministro de Defensa testifica sobre ley marcial y exime de responsabilidades a Yoon

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol compareció el jueves 23 ante el Tribunal Constitucional, en el marco de la cuarta sesión de su juicio político, donde interrogó directamente al exministro de Defensa Kim Yong Hyun, quien acudió como testigo. Kim, actualmente detenido por su presunta implicación en el intento de imponer la ley marcial el 3 de diciembre, ofreció su versión de los hechos.El exministro relató que, en una reunión del Consejo de Ministros celebrada poco antes de la promulgación de la ley marcial, algunos miembros mostraron su apoyo a la medida, aunque no especificó quiénes. Esta declaración contradice las afirmaciones del primer ministro, Han Duck Soo, quien había asegurado que todos los miembros del Gabinete se opusieron a la iniciativa.Kim también desmintió las acusaciones que señalaban al presidente Yoon como responsable de ordenar la expulsión forzosa de diputados durante la ley marcial, aclarando que la orden iba dirigida a "agentes" y no a legisladores. En su testimonio, subrayó que las instrucciones para arrestar a figuras políticas clave no provinieron del presidente. Además, destacó que Yoon solo dio la orden de desplegar un número reducido de tropas, lo que contrasta con las acusaciones de la Fiscalía, que sostiene que Yoon autorizó el uso de armas de fuego y la detención masiva de políticos.En cuanto al decreto de ley marcial, que incluía una cláusula para prohibir la actividad política, Kim reconoció que fue él quien lo redactó y que Yoon solo lo revisó. Asimismo, explicó que la referencia a "castigar" a los médicos que no abandonaran la huelga y regresaran a su trabajo era de su autoría, no una instrucción del presidente.Por otro lado, Kim admitió haber redactado una nota dirigida al ministro de Finanzas, Choi Sang Mok, relacionada con la asignación presupuestaria para un "organismo legislativo de emergencia". Detalló que el objetivo de dicha nota era implementar poderes legislativos de emergencia en virtud del artículo 76 de la Constitución, y negó que su intención fuera desmantelar el Parlamento.Además, Kim reveló por primera vez que preparó documentos relacionados con la ley marcial para ser entregados al primer ministro, así como al ministro de Relaciones Exteriores, Cho Tae Yul, al entonces ministro del Interior, Lee Sang Min, y al jefe de la Agencia Nacional de Policía, Cho Ji Ho. Según Kim, esta acción se realizó bajo instrucciones de Yoon, quien solicitó la cooperación de las agencias pertinentes si fuera necesario.Mientras tanto, la defensa del presidente reiteró que la ley marcial fue de carácter "preventivo" y tuvo un propósito simbólico, destinado a alertar sobre una amenaza al orden constitucional. Yoon, por su parte, declaró que la operación no fue un fracaso, sino que simplemente concluyó antes de lo previsto.