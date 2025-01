Prensa internacional informa sobre la imputación de Yoon por traición

Photo : YONHAP News

Los principales medios de comunicación internacionales han ofrecido una amplia cobertura sobre la imputación por traición del presidente surcoreano Yoon Suk Yeol.El diario estadounidense 'The New York Times' informó el domingo 26 que Yoon será sometido a juicio penal junto con el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, quien se considera su cómplice en el fallido intento de imponer la ley marcial el 3 de diciembre. El medio destacó que, según las recientes encuestas, la mayoría de los ciudadanos surcoreanos apoya su destitución, al considerar que vulneró la Constitución y conspiró contra el país. No obstante, también señalaron que existen grupos de simpatizantes del presidente que defienden que la moción de censura fue un fraude.Asimismo, la cadena de noticias estadounidense CNN describió el acontecimiento como el hecho más relevante dentro del torbellino político que afecta al país desde el intento de ley marcial. El medio explicó que en Corea del Sur el presidente goza de una inmunidad casi total, es decir, no puede ser perseguido ni juzgado, salvo en casos de traición o delitos cambiarios.La agencia de noticias Reuters, por su parte, subrayó que esta es la primera vez que un presidente surcoreano es imputado mientras se encuentra en el ejercicio de su mandato y destacó que, en caso de ser declarado culpable de traición y rebelión, Yoon podría enfrentarse a castigos de máxima gravedad, como cadena perpetua o incluso la pena de muerte.