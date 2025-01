Pentágono: Opinión de Trump y situación política en Corea afectarán el desarrollo de maniobras

Photo : YONHAP News

Respecto a cómo se organizarán las maniobras conjuntas con Corea del Sur, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anticipado que todo dependerá de la opinión de Donald Trump y la situación política surcoreana.Así lo divulgó la emisora norteamericana Radio Asia Libre el lunes 27, hora local, resumiendo la entrevista que realizó a un funcionario del Pentágono versado sobre los ejercicios militares conjuntos de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses. Sin embargo, subrayó la aclaración que hizo el funcionario al afirmar que los entrenamientos programados para 2025 se llevarán a cabo sin cambios.Según Radio Asia Libre, este comentario deja abierta la posibilidad de que el desarrollo de las maniobras combinadas Corea-EEUU podría suspenderse dependiendo de la decisión que tome el presidente estadounidense Trump en adelante, aunque de momento el calendario de ejercicios no sufrirá cambios.El 24 de enero, el subdirector del Instituto para la Política America First, Fred Fleitz, considerado una de las personas más allegadas a Trump, dijo, a Radio Asia Libre, que no sería mala idea suspender temporalmente las maniobras, de existir la posibilidad de mantener una negociación sincera y en ambiente favorable con Corea del Norte.