Testimonios revelan irregularidades en la proclamación de la ley marcial

Photo : YONHAP News

El primer ministro, Han Duck Soo, declaró ante la Policía que el presidente Yoon Suk Yeol no consultó al Consejo de Ministros antes de declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.Han ya había señalado previamente en la Asamblea Nacional que la reunión del Gabinete previa al fallido intento de imponer la ley marcial adolecía de fallos tanto en el procedimiento como en su validez. Posteriormente, en su declaración ante la Policía, reafirmó que Yoon no tuvo en cuenta al Consejo de Ministros y que la reunión previa se limitó a una charla informal en lugar de ser un proceso formal de deliberación.Según establece la ley, la proclamación de la ley marcial debe ser discutida y aprobada por el Consejo de Ministros. Sin embargo, las declaraciones de Han sugieren que este proceso podría haber presentado irregularidades.Además, la Policía obtuvo el testimonio del exministro de Seguridad Lee Sang Min, quien reveló que ni siquiera la primera dama, Kim Keon Hee, conocía los planes de Yoon.Lee también sostuvo que la decisión del presidente no fue una medida estratégica, ya que no existía una crisis de seguridad que justificara la intervención militar. Aseguró que, de haber conocido con antelación el contenido de la ley marcial, habría intentado persuadir al presidente para que no la promulgara, dado que, según él, todos los ministros se oponían a ella y la población no la habría aceptado.