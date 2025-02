Trump impone aranceles a México, Canadá y China

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición de nuevos aranceles a las importaciones procedentes de Canadá, México y China. La medida establece un gravamen del 25% sobre las mercancías provenientes de los dos primeros países, mientras que los productos chinos estarán sujetos a una tarifa del 10%. No obstante, el arancel sobre la energía importada desde Canadá se limitará al 10%.La decisión fue tomada por Trump el sábado 1 mediante una orden ejecutiva firmada en el marco de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).La noticia ha acaparado los titulares de los medios de comunicación a nivel mundial, que han señalado que las tarifas entrarán en vigor el martes 4, sin excepciones para ningún tipo de producto.Los analistas han expresado su preocupación por las posibles repercusiones económicas de esta medida, en particular sobre su impacto en la inflación estadounidense. Según la agencia Bloomberg, los productos importados de Canadá, México y China representan casi la mitad de todas las importaciones de EEUU.La "guerra de aranceles" iniciada por Trump no parece tener un final cercano. El presidente ha adelantado la posibilidad de imponer nuevos aranceles a las importaciones provenientes de la Unión Europea y de aumentar los gravámenes sobre productos como semiconductores, acero, petróleo y gas.