Renta per cápita de los surcoreanos supera a la de japoneses y taiwaneses

La renta per cápita de los surcoreanos alcanzó los 36.024 dólares en 2024, lo que supone un aumento de 454 dólares (un 1,28%) en comparación con el año anterior, según los datos proporcionados por las autoridades financieras y la Oficina Nacional de Estadística. Esta cifra es similar a la estimación realizada en octubre por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que calculó rentas per cápita inferiores para Japón y Taiwán, de 32.859 y 33.234 dólares, respectivamente.El Gobierno surcoreano explicó que el aumento del PIB per cápita en 2024 se debe principalmente a la expansión de la economía nacional en un contexto marcado por el alza de los precios y la mejora de los términos de comercio exterior. También influyó el ralentizado ritmo de crecimiento poblacional.