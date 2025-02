Yoon admite que ordenó el envío de tropas a la Comisión Electoral durante la ley marcial

Photo : KBS News

El presidente Yoon Suk Yeol reconoció el martes 4, durante la quinta audiencia de su juicio político en el Tribunal Constitucional, que dio la orden de enviar tropas a las oficinas de la Comisión Nacional Electoral (NEC) tras declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.El mandatario, actualmente suspendido de sus funciones, explicó que instruyó al entonces ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, a desplegar tropas en la sede del organismo electoral. Sin embargo, aclaró que la misión de los militares no era realizar investigaciones criminales, sino revisar el sistema informático y su funcionamiento.Yoon hizo alusión a su etapa como fiscal, cuando recibió informes sobre presuntos fraudes electorales. En ese contexto, mencionó haber encontrado numerosas papeletas falsas e ilegibles, lo que le llevó a reflexionar durante un largo periodo sobre la posibilidad de manipulación en los comicios.En la misma audiencia, el exdirector de la Agencia de Contrainteligencia Militar, Yeo In Hyung, declaró como testigo y confirmó que, durante el breve periodo en que se impuso la ley marcial, se enviaron agentes de contrainteligencia tanto a la Asamblea Nacional como a la NEC. No obstante, Yeo evitó ofrecer detalles sobre las razones y el trasfondo de dicha decisión, alegando que solo cumplió las órdenes del exministro de Defensa.Por su parte, el subdirector del Servicio Nacional de Inteligencia, Hong Jang Won, testificó que, el mismo día en que se decretó la ley marcial, Yoon le ordenó proceder con el arresto de varios líderes políticos. Según su declaración, tras recibir la orden presidencial, contactó a Yeo para elaborar una lista de las personas a detener.