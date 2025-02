Ejército ucraniano asegura que cerca de 8.000 soldados norcoreanos siguen en combate

Photo : YONHAP News

El Ejército de Ucrania ha afirmado que cerca de 8.000 soldados norcoreanos siguen combatiendo en la región rusa de Kursk, desmintiendo los recientes informes de prensa que apuntaban a su retirada del frente.En una entrevista con el medio estadounidense The War Zone, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kyrylo Budánov, señaló el martes 4 (hora local) que, aunque el número de efectivos ha disminuido, las tropas norcoreanas siguen en combate. De este modo, desmintió las informaciones de varios medios internacionales que aseguraban que no se había detectado la presencia de soldados norcoreanos en el frente durante las últimas semanas.El pasado 30 de diciembre, citando fuentes de Washington y Kiev, el diario estadounidense 'The New York Times' había informado que las tropas norcoreanas se habrían retirado de las zonas de combate tras sufrir grandes bajas y que podrían regresar tras recibir un nuevo entrenamiento.