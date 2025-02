Gobierno bloquea acceso a DeepSeek a sus funcionarios

Photo : YONHAP News

Varios ministerios del Gobierno y la Policía Nacional han bloqueado el acceso a la inteligencia artificial (IA) china DeepSeek desde los dispositivos de sus funcionarios, ante el riesgo de recopilación excesiva de datos por parte de esta plataforma.La medida responde a un aviso emitido el miércoles 4 por el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Inteligencia, que instaron a todas las entidades del Gobierno central, así como a las Administraciones locales y regionales, a extremar las precauciones no solo con DeepSeek, sino también con otras aplicaciones de IA generativa disponibles actualmente.El Ministerio de Medioambiente bloqueó el acceso a DeepSeek desde los ordenadores de sus empleados el jueves 6, una de las primeras instituciones en actuar. Sin embargo, no adoptó la misma postura respecto a otras plataformas de IA generativa, como ChatGPT, de la estadounidense OpenAI. La razón de esta decisión, según el ministerio, fue evitar posibles filtraciones de información, dada la falta de claridad sobre cómo la empresa china recopila y procesa los datos personales de los usuarios, un sistema que, según sus desarrolladores, difiere sustancialmente del utilizado por OpenAI. Por el momento, el uso de ChatGPT está restringido entre los funcionarios del Gobierno, de acuerdo con las pautas de las autoridades de inteligencia en cuanto a la IA generativa.El Ministerio de Salud y Bienestar también ha prohibido el acceso a DeepSeek, después de haber recomendado inicialmente a su personal limitar su uso e impedir la introducción de datos personales o información sensible en la plataforma. La Policía Nacional y los ministerios de Asuntos Exteriores, de Comercio, de Igualdad de Género y de Defensa, que gestionan una gran cantidad de información clasificada, también han adoptado medidas similares.Por otro lado, algunos ministerios, como el de Educación y el de Trabajo, han decidido no bloquear el acceso a DeepSeek, al considerar que no gestionan información tan sensible o clasificada.En el sector privado, la tecnológica Kakao, que recientemente anunció una colaboración con OpenAI, ha prohibido el uso de DeepSeek entre sus empleados. La operadora de telecomunicaciones LG Uplus, así como los bancos KB Kookmin, Hana y Woori, han seguido el mismo camino.