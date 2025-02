Perforación exploratoria en yacimiento de gas Ballena Azul no es viable económicamente

Photo : YONHAP News

El Gobierno ha confirmado que la perforación exploratoria en el yacimiento de gas Ballena Azul, ubicado en el mar del Este, no ha alcanzado el nivel de viabilidad económica necesario para su desarrollo.En una rueda de prensa celebrada el jueves 6, el viceministro de Industria, Comercio y Energía, Choi Nam Ho, explicó que, aunque se detectaron indicios de gas, la cantidad encontrada no es suficiente para justificar su explotación comercial. Por esta razón, se ha decidido sellar el pozo y no continuar con más exploraciones en la zona.El proyecto comenzó en junio de 2024, cuando el Gobierno sugirió que la región frente a la ciudad de Pohang podría albergar hasta 14.000 millones de barriles de petróleo y gas. En ese momento, la empresa especializada en exploración submarina Act-Geo identificó siete estructuras con alto potencial de reservas, entre las que destacaba Ballena Azul como la más prometedora.A finales de año, se llevó a cabo una perforación exploratoria de 47 días en Ballena Azul. Sin embargo, los análisis posteriores concluyeron que la cantidad de gas encontrada no justifica la inversión requerida para su explotación.A pesar de este resultado, el Gobierno ha manifestado su intención de continuar la exploración de otros posibles yacimientos en la zona. No obstante, el fracaso en la estructura más prometedora y el elevado costo de cada perforación —alrededor de 100.000 millones de wones (aproximadamente 69 millones de dólares)— han generado dudas sobre la viabilidad del proyecto a largo plazo.