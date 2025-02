Trump anuncia aranceles del 25% a todas las importaciones de acero

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado que el lunes 10 impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones de acero que lleguen al país. Además, el mandatario adelantó que, entre el martes 11 y el miércoles 12, dará a conocer tarifas recíprocas para varios países, que entrarán en vigor de inmediato.Trump hizo este anuncio el domingo 9 (hora local) durante su vuelo hacia Nueva Orleans, donde se celebrará el Super Bowl, la gran final de la liga profesional de fútbol americano.Según informaron las agencias de noticias Reuters y AP, el presidente detalló que todas las importaciones de acero y aluminio, independientemente de su origen, estarán sujetas a un arancel del 25% al ingresar al mercado estadounidense.Asimismo, Trump indicó que implementará aranceles recíprocos con varios países, con el objetivo de corregir lo que considera un desequilibrio comercial, y afirmó que EEUU no puede seguir tolerando las tarifas impuestas por otras naciones a sus exportaciones.En cuanto a la relación comercial con Corea del Sur, ambos países cuentan con un Tratado de Libre Comercio (TLC) que exime de aranceles a la mayoría de los productos. Por lo tanto, en términos de aranceles recíprocos, si los productos estadounidenses no enfrentan aranceles en Seúl, Washington no debería aplicar aranceles a los productos coreanos.Sin embargo, si se consideran los saldos comerciales, Corea del Sur podría ser objeto de medidas bajo criterios de reciprocidad, ya que ocupa el octavo puesto entre los países con los que EEUU mantiene un déficit comercial. El año pasado, el superávit comercial de Seúl alcanzó los 81 billones de wones.