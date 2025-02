Reunión entre Trump e Ishiba presiona a Seúl para programar una cumbre

Photo : KBS News

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, celebrada en Washington el viernes 7, ha generado presión sobre Corea del Sur, que, bajo un gobierno interino, aún no ha logrado concretar ni siquiera una primera comunicación telefónica con el mandatario estadounidense desde su asunción al cargo.Seúl ha solicitado ya a Washington una conversación telefónica entre Trump y el presidente en funciones, Choi Sang Mok. Sin embargo, tres semanas después de la toma de posesión del nuevo líder de la Casa Blanca, aún no ha recibido respuesta. La demora podría estar relacionada con el hecho de que Corea se encuentra bajo una administración interina tras la suspensión de funciones del presidente Yoon Suk Yeol, quien fue apartado debido al fallido intento de ley marcial ocurrido en diciembre pasado y que actualmente enfrenta un proceso de destitución ante el Tribunal Constitucional.Este retraso es incluso más prolongado que el que se produjo en 2017, cuando, al inicio del primer mandato de Trump, el Gobierno coreano también estaba bajo una administración interina tras la destitución de la entonces presidenta, Park Geun-hye, aunque en ese caso la conversación telefónica se organizó en un plazo de diez días.Fuentes cercanas a la Presidencia coreana han indicado que, a pesar de las complicaciones, el Ejecutivo está haciendo todo lo posible para mantener el contacto a nivel alto con Washington.Sin embargo, el Gobierno ha sido duramente criticado por no estar lo suficientemente preparado ante la posibilidad, señalada por distintos analistas, de que Corea se convierta en el próximo objetivo de Trump en la guerra comercial y arancelaria que está librando, debido al superávit comercial que mantiene el país frente a EEUU.