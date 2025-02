Pyongyang informa a la ONU que cortará la comunicación de control de tráfico aéreo con Seúl

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha comunicado a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia especializada de la ONU, su decisión de interrumpir el canal de comunicación para el control del tráfico aéreo con Corea del Sur, según informó el Ministerio de Reunificación surcoreano el miércoles 12.El año pasado, Pyongyang ya había notificado a la OACI que dejaría de operar este canal a partir de 2025. Sin embargo, Seúl ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de mantener esta línea directa, según indicó el ministerio.El Ejecutivo surcoreano ha insistido en que, en colaboración con la OACI, se debe preservar la comunicación continua y que, hasta el momento, el canal sigue funcionando con normalidad.Según un acuerdo firmado en 1997, ambas Coreas establecieron esta línea directa entre los centros de control del tráfico aéreo de Daegu (Sur) y Pyongyang (Norte) para facilitar la circulación aérea entre los dos países.Aunque el canal de comunicación no se ha utilizado debido a la ausencia de vuelos intercoreanos, se realizan comprobaciones diarias a las 7:00 de la mañana para asegurar la conectividad de la línea, explicó un portavoz del ministerio.Aún no se ha confirmado si Pyongyang mantiene su intención de cerrar definitivamente la línea de comunicación.Este movimiento llega en un contexto de creciente tensión entre las dos Coreas, en el que Pyongyang no ha respondido a las llamadas diarias rutinarias de Seúl a través de los canales intercoreanos y militares desde abril de 2023.