La Berlinale exhibe siete películas coreanas

Photo : YONHAP News

El Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido como la Berlinale, presentará siete películas coreanas en su 75ª edición, que comenzará el jueves 13 (hora local) y se extenderá durante once días.Entre las cintas destacadas se encuentran 'What Does That Nature Say To You' ('Qué te dice esa naturaleza)' de Hong Sang Soo, que competirá en la sección oficial, y 'Mickey 17' de Bong Joon Ho, que se proyectará en la sección no competitiva Special Gala.Otras producciones coreanas relevantes que se presentarán en Berlín son 'Spring Night' ('Noche de primavera)' de la directora Kang Mi Ja y 'The Old Woman With the Knife' ('Pa-gwa, la anciana del cuchillo') del cineasta Min Kyu Dong. Esta última destaca especialmente por la presencia de su protagonista, la actriz Lee Hye Young, quien regresa a la Berlinale cuarenta años después de su participación en 1985 con 'Daengbyeot' ('Sol ardiente)'.La Berlinale arrancará el jueves 13 con la proyección de la película inaugural, la alemana 'The Light' de Tom Tykwer, y concluirá el 23 de febrero.