Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves 13 (hora local) una orden ejecutiva para imponer lo que ha denominado "aranceles recíprocos" a todos los países que apliquen tarifas o barreras comerciales contra los productos estadounidenses, una medida que ya había adelantado la semana pasada.Según explicó Trump, los nuevos gravámenes se fijarán teniendo en cuenta no solo los impuestos sobre las importaciones, sino también otras barreras comerciales no arancelarias. Cada país enfrentará un arancel distinto, y el Gobierno estadounidense espera concluir las negociaciones individuales antes del 1 de abril.Aunque Corea del Sur cuenta con un acuerdo de libre comercio con EEUU, lo que elimina la mayoría de los aranceles, las nuevas medidas podrían afectar al país si se incluyen restricciones no arancelarias. Actualmente, Seúl es el octavo país con mayor superávit comercial frente a Washington, con un saldo positivo de aproximadamente 81 billones de wones (unos 56.168 millones de dólares) en 2024.La Casa Blanca ha señalado que todos los países, ya sean competidores estratégicos como China o aliados como la Unión Europea, Japón o Corea del Sur, han obtenido ventajas del comercio con EEUU de diferentes maneras. Por ello, Washington comenzará su evaluación con los países que presentan los mayores déficits comerciales.