Libro infantil coreano gana por primera vez el premio BolognaRagazzi a la mejor Opera Prima

Photo : YONHAP News

El libro infantil "If You Want to Eat a Red Apple" ("Si quieres comer una manzana roja", en español), creado por la escritora Jinju y la artista y fotógrafa Gahee, ambas coreanas, ha sido galardonado en Bolonia (Italia) con el premio internacional BolognaRagazzi, en su categoría Opera Prima, que distingue las obras debutantes de autores e ilustradores. Esta es la primera vez que una publicación de Corea del Sur recibe este reconocimiento, uno de los más prestigiosos en el ámbito de la literatura infantil y juvenil.La obra, que se basa en fotografías tomadas con una cámara de cine, narra el crecimiento de dos niños junto a un manzano a través de imágenes cálidas y nostálgicas que capturan la escena con una lente suave y afectuosa.En la misma ceremonia, otro libro infantil coreano, esta vez en formato digital, "Star Papa", creado por la artista Han Dam Hee, obtuvo el BolognaRagazzi en la categoría CrossMedia Projects, que reconoce a los proyectos que combinan diferentes medios. "Star Papa" es una adaptación de un libro ilustrado sobre un agricultor que cultiva estrellas, y ofrece una experiencia inmersiva a través de la interacción táctil, activación por voz y efectos de sonido.Además, la editorial coreana BIR (Bilyongso) ha sido preseleccionada para el Bologna Prize 2025 como Mejor Editorial Infantil del Año, junto a otras 29 compañías. El ganador de este galardón se anunciará durante la próxima Feria del Libro Infantil de Bolonia, que se celebrará del 31 de marzo al 3 de abril en la ciudad italiana.