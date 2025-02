Diputado del Partido Democrático propone reconocer a Corea del Norte como potencia nuclear

Photo : YONHAP News

El diputado Park Jie Won, miembro del Partido Democrático, principal fuerza de la oposición, presentó un plan en tres fases para la desnuclearización de la península coreana , que comenzaría con el reconocimiento de Corea del Norte como potencia nuclear.Durante un foro celebrado el jueves 20 en la Asamblea Nacional, Park argumentó que la creciente capacidad nuclear de Pyongyang hace inviable la estrategia actual. Por ello, propuso en primer lugar aceptar oficialmente su estatus nuclear, para luego buscar su reincorporación al Tratado de No Proliferación Nuclear y permitir la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Finalmente, sugirió que Estados Unidos permita la estabilidad del régimen norcoreano y levante las sanciones económicas para facilitar la normalización de las relaciones.El Partido Democrático aclaró que estas son opiniones personales del legislador y no representan la postura oficial de la formación. No obstante, la oposición reafirmó su compromiso con la desnuclearización de la península de Corea a través de la cooperación internacional.