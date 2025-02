Gobierno y partidos políticos concluyen sin avances su reunión sobre reformas económicas

Photo : YONHAP News

El Gobierno y las dos principales formaciones políticas del país, el oficialista Poder del Pueblo y el opositor Partido Democrático, se reunieron el jueves 20 en la Asamblea Nacional para abordar cuestiones económicas como el presupuesto suplementario, la ley especial de semiconductores y la reforma de las pensiones. Sin embargo, el encuentro terminó sin acuerdos concretos.La reunión, que se extendió durante casi dos horas, contó con la participación del presidente en funciones, Choi Sang Mok, el presidente del Parlamento, Woo Won Shik, el líder interino de Poder del Pueblo, Kwon Young Se, y el jefe del Partido Democrático, Lee Jae Myung.Aunque todos los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la economía y apoyar a la población, no se logró consenso en puntos concretos. No obstante, reconocieron la importancia de un presupuesto suplementario y acordaron continuar las conversaciones sobre su implementación, centrándose en tres áreas principales: estabilidad económica, impulso a industrias del futuro como la inteligencia artificial y fortalecimiento del comercio exterior.Respecto a la ley especial de semiconductores y la reforma de pensiones, no se lograron avances significativos, aunque se acordó continuar el intercambio a nivel técnico.Ante la falta de acuerdos sustanciales, las partes decidieron convocar una nueva reunión en los próximos días para reanudar las negociaciones.