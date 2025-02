Imágenes satelitales detectan nuevo dron norcoreano que imita un modelo de EEUU

Photo : YONHAP News

Varias imágenes obtenidas por una empresa de satélites privada han revelado la presencia de un dron norcoreano que replica el diseño del vehículo aéreo no tripulado Global Hawk, perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos.Según un análisis realizado por el medio estadounidense NK PRO, especializado en noticias sobre Corea del Norte, se trata de un nuevo dron norcoreano que, en su aspecto exterior, es idéntico al Saetbyol-4 presentado por Pyongyang durante un desfile militar en 2023. Sin embargo, la envergadura de sus alas, que alcanza los 40 centímetros, supera en 5 centímetros la de su predecesor.El diseño del Saetbyol-4 es muy similar al del Global Hawk estadounidense, un modelo que se especula fue hackeado por Corea del Norte. No obstante, la principal diferencia radica en las alas, que en el caso del dron norcoreano son más cortas. El nuevo modelo, por su parte, imita con precisión tanto el aspecto como las dimensiones del dron de EEUU, aunque aún es pronto para confirmar si podrá ser desplegado en operaciones reales. Para operar un vehículo de este tipo, no solo se requiere un diseño adecuado, sino también sofisticados sistemas de comunicación satelital.En relación con los planes de Corea del Norte para perfeccionar su tecnología en drones, la cadena pública japonesa NHK difundió recientemente un reportaje que vaticina que, gracias a la cooperación establecida con Rusia en este campo, el régimen norcoreano comenzará este año la producción en masa de vehículos aéreos no tripulados.