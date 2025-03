Putin se reúne por sorpresa con un alto funcionario de Corea del Norte

Photo : KBS News

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo una reunión inesperada con el secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Ri Hi Yong, quien se encuentra de visita en Moscú desde el 24 de febrero, invitado por el partido oficialista Rusia Unida.El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó el viernes 27 a la agencia de noticias rusa TASS sobre el encuentro no previsto de ese mismo día. A través de la red social Telegram, se difundió un vídeo en el que Putin recibe a Ri con una sonrisa y posa para las cámaras.Aunque no se han revelado detalles sobre el contenido de la conversación, se especula que podrían haber discutido el fin de la guerra en Ucrania, un tema que Rusia está tratando con Estados Unidos.La invitación al alto funcionario norcoreano es interpretada como una muestra de que Moscú sigue valorando su relación con el régimen de Pyongyang en un contexto político en constante evolución.