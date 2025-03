Seúl no envió ayuda humanitaria a Pyongyang en todo 2024

Photo : YONHAP News

Corea del Sur no llevó a cabo ningún proyecto de ayuda humanitaria hacia Corea del Norte durante todo el año 2024, según ha informado el Ministerio de Reunificación.Desde 1995, cuando Seúl comenzó a enviar asistencia humanitaria a Pyongyang en respuesta a una grave escasez de alimentos causada por inundaciones, los envíos han variado en magnitud, alcanzando su punto máximo en 2007, con un valor de 439.700 millones de wones. No obstante, este esfuerzo ha disminuido considerablemente debido a la intensificación del desarrollo nuclear y de misiles por parte de Corea del Norte.El último intento de asistencia se produjo en 2023 y consistió en un proyecto de nutrición infantil valorado en 900 millones de wones, de los cuales 700 millones fueron proporcionados por entidades privadas.Según fuentes ministeriales, Corea del Norte ha rechazado la mayoría de las ofertas de ayuda externa, salvo las procedentes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y muestra una particular resistencia a aceptar ayuda de Corea del Sur.Además, algunos expertos apuntan a que la situación se ha agravado desde que el Gobierno del presidente Yoon Suk Yeol impulsó un enfoque de intercambio con Pyongyang "ordenado y controlado", lo que ha limitado el contacto y la cooperación humanitaria.