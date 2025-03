EEUU confirma un envío adicional de tropas norcoreanas a Rusia

Photo : KBS News

Estados Unidos ha confirmado el envío de tropas adicionales de Corea del Norte a Rusia.Según una fuente del Departamento de Defensa estadounidense, citada el jueves 6 por la emisora Radio Asia Libre, Pyongyang despachó otro destacamento de efectivos para asistir a Moscú en la guerra en Ucrania. No obstante, no especificó la cantidad de soldados enviados, ya que considera que la cifra no es relevante teniendo en cuenta que el objetivo del envío es suplir la pérdida de efectivos sufrida hasta ahora.El 27 de febrero, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS) había indicado que existían indicios de un nuevo envío de tropas norcoreanas a Rusia y que se estaban llevando a cabo investigaciones para verificar la veracidad de la información.En relación con este asunto, el diputado Yoo Yong Won, del partido oficialista Poder del Pueblo, quien recientemente visitó Ucrania, comentó que el segundo envío de tropas de Corea del Norte consta de unos 5.000 soldados, de los cuales 1.500 ya están desplegados en la región rusa de Kursk, mientras que los otros 3.500 se encuentran en entrenamientos de adaptación.Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó hace unos meses que unos 4.000 soldados norcoreanos habían muerto o resultado heridos en la guerra.