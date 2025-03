Mayoría de votantes apoya una reforma constitucional del sistema presidencial

Photo : YONHAP News

Más de la mitad de los votantes considera necesaria una reforma constitucional para modificar el sistema presidencial, según un sondeo publicado el viernes 7 por la empresa de análisis de opinión pública Gallup Corea.El estudio, realizado entre el 4 y el 6 de marzo con una muestra de 1.003 participantes a nivel nacional, revela que el 54% de los encuestados está a favor de cambiar la duración del mandato del presidente, frente al 30% que estima que no es necesario. Un 16% restante no se pronunció sobre el tema.El apoyo a la reforma es uniforme entre los electores de distintos partidos, con un 50% de respaldo en ambos sectores. En cambio, cerca del 30% de los votantes en cada grupo político piensa que el sistema actual debe mantenerse.Los motivos más mencionados para modificar el sistema incluyen, en primer lugar, la necesidad de permitir la reelección, mencionada por el 21% de los consultados, seguida por un 13% que aboga por reducir y distribuir el poder presidencial. Además, un 10% cree que el sistema está desactualizado, mientras que un 6% considera que el mandato de cinco años es demasiado corto y debería extenderse.En cuanto a las posibles alternativas, la opción favorita es un mandato de cuatro años con posibilidad de reelección, preferida por el 64% de los sondeados. Por otro lado, el 31% opta por mantener el modelo actual de cinco años sin reelección, mientras que un 5% no expresó su opinión al respecto.