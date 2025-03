Fiscal general se defiende de las críticas de la oposición por la liberación de Yoon

Photo : YONHAP News

El fiscal general, Shin Woo Jung, ha defendido su decisión de no apelar de inmediato el fallo del Tribunal del Distrito Central de Seúl que anulaba la prisión preventiva contra el presidente Yoon Suk Yeol, una resolución que llevó a su liberación el sábado 8. Shin argumentó que actuó conforme a los protocolos establecidos por la ley.Así lo explicó el lunes 10 el fiscal general, ante la fuerte desaprobación manifestada por la oposición, que incluso amenazó con presentar una moción de censura si no dimitía. Shin aseguró que todas sus decisiones se basaron en la normativa vigente y en las recomendaciones de otros fiscales.Respecto a las demandas de dimisión, el fiscal general consideró que la liberación de Yoon no constituye un motivo suficiente para que la Asamblea Nacional inicie un proceso de destitución. En este sentido, subrayó que no fue él quien dictó ni levantó la orden de detención, sino el tribunal. Además, señaló que no apeló de inmediato porque el deber de la Fiscalía es seguir los procedimientos legales establecidos, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos, con el fin de evitar que el proceso judicial o las investigaciones se vean empañados por actuaciones judiciales poco claras.Shin también recordó que la práctica de apelar inmediatamente la libertad bajo fianza o la revocación de órdenes de detención fue instaurada hace 52 años, tras la disolución del Parlamento por el régimen dictatorial de entonces, y que el Tribunal Constitucional ha declarado en dos ocasiones que estas acciones contravienen la Constitución.