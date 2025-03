An Se Young conquista tres torneos consecutivos de bádminton en 2025

Photo : YONHAP News

An Se Young, número uno del ranking mundial de bádminton femenino, ha conquistado su tercer título consecutivo en lo que va de 2025 al vencer a la china Chen Yufei en la final del Orléans Masters, celebrada el domingo 9 en Orleans (Francia).La victoria de An fue contundente, dominando desde el inicio del encuentro y llevándose los dos primeros sets con claridad. De este modo, la jugadora coreana, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha ganado tres competiciones internacionales en menos de tres meses.Además, con este triunfo se asegura un puesto directo en el All England Super 1000, el torneo de bádminton más antiguo del mundo, que se disputa desde 1899. En este mismo certamen, An logró proclamarse campeona en 2023, 27 años después de que una deportista surcoreana consiguiera dicho título.