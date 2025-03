La fecha del veredicto sobre la destitución de Yoon permanece incierta

Photo : KBS News

La fecha del veredicto del Tribunal Constitucional sobre el juicio político al presidente Yoon Suk Yeol continúa siendo una incógnita. Esta incertidumbre responde a los múltiples factores que deben ser considerados, lo que dificulta analizar los hechos del caso con criterios homogéneos.Aunque en un principio se esperaba que la sentencia se emitiera alrededor del 14 de marzo, basándose en precedentes de destitución presidencial, en la actualidad no se puede señalar ninguna fecha concreta. De hecho, algunos expertos sugieren que, si los debates entre los magistrados se prolongan, el fallo podría retrasarse más de lo previsto, incluso hasta finales de mes.Los especialistas en derecho constitucional señalan que el caso de Yoon se distingue de los de otros mandatarios sometidos a juicio político, ya que involucra hechos de naturaleza muy diversa. Estos van desde una gestión deficiente del Estado, influenciada por personas no autorizadas para tomar decisiones gubernamentales, hasta un intento de imponer la ley marcial y obstaculizar el ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional protegidas por la Constitución, en particular, la facultad parlamentaria de levantar dicho estado de emergencia.