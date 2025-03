Trump asistirá a la cumbre del APEC en Corea

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará a finales de octubre en la ciudad surcoreana de Gyeongju, según ha confirmado el embajador interino de EEUU en Corea, Joseph Yun.En declaraciones realizadas durante el 7º Foro Abierto de Sejong el martes 11, Yun indicó que, salvo que se produzca algún evento imprevisto, Trump asistirá al encuentro, al igual que el presidente chino, Xi Jinping, quien, según el diplomático, también participará "con total certeza" debido a que China será la encargada de acoger la siguiente cumbre del APEC en 2026.En cuanto a la posibilidad de que Seúl desarrolle armas nucleares de forma independiente, Yun afirmó que, hasta el momento, Washington no ha contemplado esta opción.El embajador explicó que, si bien no tiene claro cuáles son las intenciones exactas del Gobierno coreano, en caso de que desee llevar a cabo el reprocesamiento de combustible nuclear al mismo nivel que Japón, sería necesario modificar el acuerdo nuclear entre Corea del Sur y EEUU. Sin embargo, si su intención es desplegar armas nucleares tácticas en la península o adoptar un modelo de compartición nuclear similar al de la OTAN, la situación se complicaría considerablemente.A diferencia de Tokio, que puede enriquecer uranio hasta un 20% sin necesidad de consultar con Washington, Seúl debe obtener la aprobación de la Casa Blanca.Por otro lado, Yun se refirió a las especulaciones sobre la posibilidad de que el Departamento de Energía estadounidense clasifique a Corea del Sur como un "país sensible" en términos nucleares en abril. El embajador subrayó que aún no se ha tomado una decisión al respecto y que él mismo está verificando la veracidad de dicha información.