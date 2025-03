Entran en vigor los aranceles estadounidenses del 25% al acero y aluminio

Photo : YONHAP News

Los aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a las importaciones de acero, aluminio y sus productos derivados entrarán en vigor el miércoles 12 a las 12:01 de la noche, hora de Washington (1:01 de la tarde en Seúl). La medida fue impulsada en febrero a través de una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump.Con la aplicación de estas tarifas, Corea perderá la cuota libre de impuestos que había negociado con EEUU en 2018. Hasta ahora, las empresas coreanas podían exportar hasta 2,63 millones de toneladas de acero al año sin pagar aranceles, pero esa exención desaparecerá con la nueva normativa.Los gravámenes afectarán de forma inmediata a 166 productos derivados del acero y aluminio, como pernos, tuercas y resortes. No obstante, 87 artículos relacionados con la industria automotriz, electrodomésticos y aeronáutica estarán exentos hasta que el Departamento de Comercio emita una nueva resolución.Dado que el arancel del 25% se aplicará de manera global, Corea no se verá en una posición más desfavorable en comparación con sus principales competidores exportadores. Además, algunos sectores consideran que la eliminación del límite de exportación podría abrir nuevas oportunidades para las empresas coreanas de aumentar su presencia en EEUU. Sin embargo, también existe preocupación por la competencia con las siderúrgicas locales, como US Steel, que podrían beneficiarse del aumento de la demanda derivado de la protección arancelaria.Según datos de la industria y la Asociación de Comercio Internacional de Corea (KITA), el mercado estadounidense representó alrededor del 13% del total de las exportaciones de acero de Corea en 2024.