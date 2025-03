Choi Sang Mok confía en lograr un mayor equilibrio en la alianza comercial con EEUU

Photo : YONHAP News

El presidente en funciones, Choi Sang Mok, ha manifestado su confianza en que se podrá lograr un mayor equilibrio y beneficios mutuos en la alianza con Estados Unidos, especialmente en materia comercial y económica.En una entrevista con el diario estadounidense 'The Wall Street Journal' difundida el miércoles 12 (hora local), Choi afirmó que Seúl y el sector privado coreano están preparados para llevar las relaciones con Washington a un nivel superior y para afrontar los retos que puedan surgir en el futuro.Resulta significativo que la entrevista haya sido publicada en una de las principales cabeceras estadounidenses, ya que coincidió con la entrada en vigor de los nuevos aranceles impulsados por el presidente de EEUU, Donald Trump, sobre las importaciones de acero y aluminio, incluidas las procedentes de Corea.En este contexto, 'The Wall Street Journal' destacó la preocupación de Choi ante las recientes declaraciones de Trump en el Capitolio, en las que acusó a Seúl de imponer aranceles sobre productos estadounidenses cuatro veces superiores a los que Washington aplica a los bienes coreanos. El presidente interino mostró inquietud sobre la posibilidad de que Corea sea el próximo objetivo de la Casa Blanca, tras haber declarado una "guerra arancelaria" a China, México y Canadá. No obstante, el medio también resaltó que empresas coreanas como Samsung y Hyundai han invertido miles de millones de dólares en EEUU gracias a los programas de incentivos implementados durante la Administración del expresidente Joe Biden. Además, subrayó que Corea es el país que más capital ha inyectado en los últimos dos años en la construcción de fábricas y asociaciones en territorio estadounidense.